03.03.2017 12:33:15
Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kızıltepe ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Cumhuriyet ve Koçhisar Mahallelerindeki 6 adreste arama yapıldı. Aramalarda, 2 adet bilgisayar, 6 adet cep telefonu, 1 adet yasaklı yayın, 4 flaş belleğe el konuldu. Aramalar sonrasında haklarında yakalama kararı verilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Mardin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Mardin'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kızıltepe ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Cumhuriyet ve Koçhisar Mahallelerindeki 6 adreste arama yapıldı. Aramalarda, 2 adet bilgisayar, 6 adet cep telefonu, 1 adet yasaklı yayın, 4 flaş belleğe el konuldu. Aramalar sonrasında haklarında yakalama kararı verilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Mardin İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.