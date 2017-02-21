21.02.2017 12:51:55

Mardin'de Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları başladı

Mardin'de 2. Geleneksel Lise ve Ortaokullar Arası Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları başladı.

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Mardin'de 2. Geleneksel Lise ve Ortaokullar Arası Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları başladı.Mardin'de ilki geçen yıl yapılan ve bu yıl ikincisi düzenlenecek Geleneksel Lise ve Ortaokullar Arası Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları'nın yarışma süreci başladı. Nobel Kimya Ödülü'ne layık görülen Mardinli Prof. Dr. Aziz Sancar'ın başarısını ifade etmek ve bu tür başarılarla ilgili farkındalığı meydana getirmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından yapılan yarışma, "4 Başlık 7 Adım Projesi" kapsamında bilim, resim ve kompozisyon dallarında yapılacak.Mardin İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Aziz Sancar'ın Mardinli öğrencilere örnek olduğunu belirterek, "Zor şartlar altında, azmin ve çalışmanın insanları nerelere getirebileceğini, dünyaya nasıl imza atılabileceğini bize kanıtlamış değerli öğrencilerimize rol model olmuştur. Tüm öğrencilerimizi bu yarışmaya katılmaya ve yeni Aziz Sancarlar olmaya davet ediyoruz" dedi.