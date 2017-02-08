Mardin'de 4 günlük planlı elektrik kesintisi yapılacak
Mardin'de 4 gün boyunca 08.30-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Mardin'de 4 gün boyunca 08.30-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Mardin ili Artuklu ilçesi Sanayi Sitesi bölgesinde, enerji nakil hatlarında yenileme çalışmaları nedeniyle, 10.02.2017- 14.02.2017 tarihleri arasında, 08.30-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır" denildi.