31.01.2017 17:55:09

Mardin'de 2017 yılı programları masaya yatırıldı

Mardin'de 2017 yılı programları değerlendirme toplantısı yapıldı.

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Mardin'de 2017 yılı programları değerlendirme toplantısı yapıldı.Mardin Valiliğinde, Vali Mustafa Yaman başkanlığında yapılan toplantıya, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı. Toplantıdan önce konuşan Vali Yaman, 2017 yılında programa alınan yatırımların yanı sıra ek olarak neler yapılabileceğini değerlendireceklerini söyledi.GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, GAP suyunu Yukarı Mezopotamya ovasına taşıyan kanalların tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, 2018 yılında şebekelerin tamamlanacağını 2019 yılı sonlarına doğru sulama geçileceğinin hedeflendiğini söyledi.Yapılan açıklamanın ardından istişare ve değerlendirme toplantısı basına kapalı olarak devam etti.