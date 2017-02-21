21.02.2017 14:16:24

Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Türk HDP Grup toplantısı sonrası soruları cevapladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, 'Sayın Bahçeli'nin düşüncesi farklı, benim düşüncem farklı. Ama insan olarak böyle bir çağrısı oldu. Benim için önemlidir. Randevu almak için uğraşacağız. Özel kalemi ile bir görüşme yapılacak' dedi.

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Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, "Sayın Bahçeli'nin düşüncesi farklı, benim düşüncem farklı. Ama insan olarak böyle bir çağrısı oldu. Benim için önemlidir. Randevu almak için uğraşacağız. Özel kalemi ile bir görüşme yapılacak" dedi.Türk, HDP Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin soruların cevapladı. Türk, 'Cumhuriyet Halk Partisi Antalya milletvekili Deniz Baykal'dan randevu aldınız, Devlet Bahçeli'den de alabildiniz' sorusuna, "Henüz onu sağlayamadık. Kendisine teşekkür etmeyi istiyorum" ifadelerini kullandı.Baykal ile randevusuna ilişkin olarak ise Türk, "Saat üçte. Meclis'teki odasında" cevabını verdi.Bahçeli'den randevu almasına ilişkin olarak Türk kendisine teşekkür etmek istediğini yineleyerek, "Sayın Bahçeli'nin düşüncesi farklı, benim düşüncem farklı. Ama insan olarak böyle bir çağrısı oldu. Benim için önemlidir. Randevu almak için uğraşacağız. Özel kalemi ile bir görüşme yapılacak" dedi.