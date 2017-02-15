SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Maradona FIFA için çalışacak
15.02.2017 11:07:18

Maradona FIFA için çalışacak

FIFA, Arjantinli efsane futbolcu Maradona'yı marka yüzü olarak göreve getirdi.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Arjantinli yıldız Diego Maradona'nın uzun yıllar boyunca futbola birçok önemli katkıda bulunduğu ve bundan sonraki dönemde FIFA bünyesinde de çeşitli görevler üstleneceği belirtildi.

Maradona, FIFA'nın dünya genelinde düzenlediği organizasyonlarda marka yüzü olacak. 56 yaşındaki Maradona, organizasyonunun geliştirdiği projelere destek vererek tanıtımını da yapacak.

Diego Maradona, geçen hafta yaptığı açıklamada, FIFA'nın daha temiz ve şeffaf bir politikaya ulaşması amacıyla futbolu gerçekten seven insanlarla çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Futbol kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Maradona, 1986'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i şampiyonluğa taşırken, 1994'te düzenlenen aynı organizasyonda ise doping yaptığı gerekçesiyle kupadan men edilmişti.


    YORUM YAZ

YORUMLAR

Robin van Persie kadro dışı kaldı
Robin van Persie kadro dışı kaldı
Fenerbahçe'de Robin van Persie, Krasnodar maçı kadrosuna alınmadı.
15.02.2017 11:42:07
'Fransa'daki polisler etnik ayrımcılık yapıyor'
'Fransa'daki polisler etnik ayrımcılık yapıyor'
Fransa'da polislerin bir gence copla cinsel saldırıda bulunmasından sonra polisin uyguladığı ayrımcılık ve saldırgan tavırlar hala tartışılıyor.
15.02.2017 11:35:24
İstanbul’a 3 yeni ada geliyor
İstanbul’a 3 yeni ada geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Pendik’e 3 yeni ada yapmak için çalışmalara başladı.
15.02.2017 11:30:56
ÖSYM sınav takviminde değişiklik
ÖSYM sınav takviminde değişiklik
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, TUS ve STS Tıp sınav tarihlerinin değiştirildiğini açıkladı.
15.02.2017 11:27:54
Ağbal: Bütçe ocakta 11,4 milyar lira fazla verdi
Ağbal: Bütçe ocakta 11,4 milyar lira fazla verdi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, yazılı açıklamasında, ocak ayına ilişkin bütçe rakamlarını değerlendirdi.
15.02.2017 11:23:34
Yeni Zelanda'da acil durum ilan edildi
Yeni Zelanda'da acil durum ilan edildi
Yeni Zelanda'da iki gündür devam eden orman yangınlarında rüzgarın yön değiştirmesinin ardından acil durum ilan edildi.
15.02.2017 11:19:17
İstanbul’da 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul’da 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Pendik’te 1 ton uyuşturucu ele geçirildi. Rekor miktardaki uyuşturucunun yakalandığı operasyon polis kamerasına da yansıdı.
15.02.2017 11:15:17
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Saadet Partisi, HDP, Hüda Par ve BBP tabanı referandumda ne diyecek?
Saadet Partisi, HDP, Hüda Par ve BBP tabanı referandumda ne diyecek?
Abdülkadir Selvi'den referandum yorumu: Evet rüzgârı tersine döndü
Abdülkadir Selvi'den referandum yorumu: Evet rüzgârı tersine döndü
Sırrı Süreyya Önder: PYD önemli bir müttefik
Sırrı Süreyya Önder: PYD önemli bir müttefik
Doğu Perinçek: Darbeyi 1 gün önceden Yeni Şafaka söyledik
Doğu Perinçek: Darbeyi 1 gün önceden Yeni Şafaka söyledik
Minibüste başörtülü öğrenciye saldırı!
Minibüste başörtülü öğrenciye saldırı!
Rusya'dan Erdoğan'a Rakka sorusu
Rusya'dan Erdoğan'a Rakka sorusu
ABD'nin korkunç Suriye gerçeği ortaya çıktı!
ABD'nin korkunç Suriye gerçeği ortaya çıktı!
Merkel'in Suriyeli iddiası şaşkınlıkla karşılandı
Merkel'in Suriyeli iddiası şaşkınlıkla karşılandı
FETÖ'den yargılanan eski futbolcular için karar
FETÖ'den yargılanan eski futbolcular için karar
Başörtülü kıza saldıran kadın tutuklandı!
Başörtülü kıza saldıran kadın tutuklandı!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Ak Part ve MHP oylarının toplamı içinde 'evet' yüzde 45'lerde kalıyor'
'Ak Part ve MHP oylarının toplamı içinde 'evet' yüzde 45'lerde kalıyor'
Abdülkadir Selvi'den referandum yorumu: Evet rüzgârı tersine döndü
Abdülkadir Selvi'den referandum yorumu: Evet rüzgârı tersine döndü
Trump, Ortadoğu politikalarını Yahudi damadına danışacak
Trump, Ortadoğu politikalarını Yahudi damadına danışacak
Orhan Pamuk: 'Hayır' oyu vereceğimi söyledim, röportaj Hürriyet'te yayımlanmadı!
Orhan Pamuk: 'Hayır' oyu vereceğimi söyledim, röportaj Hürriyet'te yayımlanmadı!
Rus uçaklarından ABD gemilerine taciz
Rus uçaklarından ABD gemilerine taciz
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye: OHAL kaldırılmalı
Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye: OHAL kaldırılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı: Kürtlere Fırat'ın doğusunda dokunmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı: Kürtlere Fırat'ın doğusunda dokunmayacağız
Doğu Perinçek: Darbeyi 1 gün önceden Yeni Şafaka söyledik
Doğu Perinçek: Darbeyi 1 gün önceden Yeni Şafaka söyledik
İsmailağa Cemaati'ne Kur'an dağıtma yasağı
İsmailağa Cemaati'ne Kur'an dağıtma yasağı
Saadet Partisi, HDP, Hüda Par ve BBP tabanı referandumda ne diyecek?
Saadet Partisi, HDP, Hüda Par ve BBP tabanı referandumda ne diyecek?

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları