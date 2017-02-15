15.02.2017 11:07:18

Maradona FIFA için çalışacak

FIFA, Arjantinli efsane futbolcu Maradona'yı marka yüzü olarak göreve getirdi.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Arjantinli yıldız Diego Maradona'nın uzun yıllar boyunca futbola birçok önemli katkıda bulunduğu ve bundan sonraki dönemde FIFA bünyesinde de çeşitli görevler üstleneceği belirtildi.

Maradona, FIFA'nın dünya genelinde düzenlediği organizasyonlarda marka yüzü olacak. 56 yaşındaki Maradona, organizasyonunun geliştirdiği projelere destek vererek tanıtımını da yapacak.

Diego Maradona, geçen hafta yaptığı açıklamada, FIFA'nın daha temiz ve şeffaf bir politikaya ulaşması amacıyla futbolu gerçekten seven insanlarla çalışacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Futbol kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Maradona, 1986'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i şampiyonluğa taşırken, 1994'te düzenlenen aynı organizasyonda ise doping yaptığı gerekçesiyle kupadan men edilmişti.

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