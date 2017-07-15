15.07.2017 20:55:32

'Manzarayı görüp, dehşete düşmemek mümkün değildi'

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin yapıldığı bölgedeki bir otelin genel müdürü o gün yaşananları anlattı.

Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin yapıldığı bölgedeki bir otelin genel müdürü Fahri Tan o gün yaşananları, "Manzarayı görüp, dehşete düşmemek mümkün değildi" cümlesiyle değerlendirdi.

Çatışmaların yaşandığı bölgedeki bir otelin genel müdürü Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir yıl önce dehşeti yaşadıklarını, sabaha kadar mermi ve helikopter seslerinin duyulduğunu söyledi.

Darbeci askerleri bölgeye indiren helikopterlerin otelin iki tarafı da açık olan araziyi kullanmayı denediğini aktaran Tan, çatışmaların otelin bulunduğu yerde yoğun şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Bir polisin otelin olduğu sokakta şehit düştüğünü anlatan Tan, şöyle konuştu:

"Çok korkunç bir geceydi. Gerçekten o korkunç geceyi bir daha yaşamamayı diliyorum. Sabah olduğunda otelin dışındaki ve etrafındaki manzarayı görüp dehşete düşmemek mümkün değildi. Her taraf dağılmış, yıkılmış, otelimizin bir cephesi delik deşik olmuştu. Camlar kırılmış, araçlar hasar görmüştü. Sabahın ilk ışıklarıyla çatışmalar bitti. Sert çatışmalar yaşandı."

Tan, otelde kalanları topladıkları koridorlarda sakinleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.