22.02.2017 17:41:04

Mantar üretim tesisinde iş kazası, 1 ölü 1 ağır yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir mantar üretimi kompost tesisinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi de ağır yaralandı.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir mantar üretimi kompost tesisinde meydana gelen iş kazasında 1 işçi öldü, 1 işçi de ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Çardaklı Mahallesindeki mantar ve kompost üretim tesisinde çalışan Sultan Kahraman (62) ve Aysel Özer (42), yakılan mantar üretimi yapılan rafların altında kaldı. Sultan Kahraman ve Aysel Özer olay yerine gelen itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu yıkılan rafların altından çıkarıldı. Sultan Kahraman, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada hayatını kaybederken, ağır yaralanan Aysel Özer de aynı hastanede tedavi altına alındı.Hastaneye her iki işçinin de yakınları akın ederken, polis iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.