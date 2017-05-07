08.05.2017 11:16:52

Manle Şelalesi manzarası ile izleyenleri büyülüyor

Rize'nin İkizdere ilçe merkezine 500 metre mesafede bulunan Manle Şelalesi manzarası ile doğa severleri büyülüyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Rize'nin İkizdere ilçe merkezine 500 metre mesafede bulunan Manle Şelalesi manzarası ile doğa severleri büyülüyor.İlçenin Yeşilyurt mahallesinde bulunan iki kademeli şelale yaklaşık 30 metreden düşüyor. Ormanlık bir alanda ağaçların arasından dökülen Manle Şelalesi gerektiği gibi tanıtımı ve tesisi yapılmadığı için yeterli ilgiyi görmüyor.Şelale etrafında gezi yolları yapılmalı diyen ziyaretçiler "Bu şelale müthiş bir doğal güzelliğe sahip. Tertemiz berrak bir su 30 metreden dökülüyor. Çevre hiç bozulmamış. Doğaseverler dağcılık yapanlar için keşfedilmemiş alana sahip. Burada doğayı bozmadan planlı bir proje yapılarak hem gezi yolu hem manzara seyretmek için camdan teraslar yapılmalıdır. Gece ziyareti için aydınlatma yapılabilir. Hazırlanacak güzel bir proje ile şelale yerli ve yabancı turistlere hizmet verebilir" dediler.