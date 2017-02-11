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Manisaspor farklı kazandı
11.02.2017 18:42:46

Manisaspor farklı kazandı

TFF 1. Lig'in 20

TFF 1. Lig'in 20. haftasında oynanan Eskişehirspor-Manisaspor mücadelesinde gülen taraf 5-1'lik sonuçla Ege temsilcisi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan İsmail Haktan'ın vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğini yalayarak dışarı çıktı.

34. dakikada Tarık'ın sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Ofoedu, meşin yuvarlak ile ilk buluşmasında golü bulamadı.

38. dakikada Gökhan'ın şutunu çıkaran Boffin, ikinci vuruşu yapan Ufuk Budak karşısında çaresiz kaldı. 0-1

53. dakikada Akaminko'nun hatalı pasında araya giren ve kaleci Boffin'i çalımlayan İsmail Haktan, boş kaleye gönderdiği topla takımının 2. golünü kaydetti. 0-2

65. dakikada Emre Öztürk'ün pasında kaleci ile karşı karşıya kalan İsmail Haktan, Boffin'i geçemedi.

72. dakikada kendi yarısında topla buluşan Bahattin, sağ kanattan yaptığı uzun koşu sonrasında Boffin'i kolay geçti. 0-3

73. dakikada Akaminko'nun hatalı geri pasında araya giren İsmail Haktan, topu ağlara gönderdi. 0-4

76. dakikada defansın hatasını iyi değerlendiren Bilal, ağları sarstı. 0-5

84. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Erkan Zengin, yerden düzgün bir vuruşla takımının tek sayısını kaydetti. 1-5

KÜNYE

Stat: Eskişehir Yeni Stadyum

Hakemler: Volkan Bayaraslan xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Süleyman Özay xx

Eskişehirspor: Ruud Boffin xxx, Dorukhan x (Semih Şentürk dk. 46 xx), Uğur İnceman xx, Erkan Zengin xx, Kaan Kanak x (Ofoedu dk. 34 xx), Tarık Çamdal xx, Akaminko xx, Hürriyet Gücer xx, Ramazan Övüç xx (Meye dk. 63 x), Kamil Ahmet Çörekçi xx, Bruno xx

Yedekler: Kayacan, Murat Uçar, Bilal Aziz, Hakan Çinemre

Teknik Sorumlu: Mehmet Tezcan

Manisaspor: İsmail Şahmalı xx, Umut Gündoğan xx, Metin Yüksel x, Nikola Mikic x (Fahri Akyol dk. 75 x), Erman Bulucu xx (Peroviç dk. 80 x), Dimov xx, Ufuk Budak xx, İsmail Haktan xxx, Emre Öztürk xx, Gökhan Sazdağı xx (Bilal dk. 68 x), Bahattin Köse x

Yedekler: Emrah Tuncel, Fahri Akyol, Ümit Yasin, Ozan Sol, Savaş Yılmaz

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Erkan Zengin (dk. 84) (Eskişehirspor) Ufuk Budak (dk. 38), İsmail Haktan (dk. 53 ve 73) Bahattin (dk. 72) Bilal (dk. 76) (Manisaspor)

Sarı kartlar: Ramazan Övüç, Semih Şentürk (Eskişehirspor), İsmail Haktan, Gökhan Sazdağı (Manisaspor)

(Kadir Arslan - Mehmet Sıddık Yeşilırmak/İHA)

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