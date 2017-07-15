15.07.2017 11:02:45

Manisaspor'dan forvet ve kaleci transferi

Manisaspor, Gümüşhanespor'dan forvet Zahit Fındık ve Göztepe'den kaleci Göktuğ Bakırbaş'ı kadrosuna dahil etti. Zahit ile 1+1 yıllık, Göktuğ ile de 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya varıldı.

19 Mayıs Stadyumu Kulüp Yönetim Merkezi'nde Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen ile bugün bir araya gelen iki futbolcu sözleşmelerini imzaladı. Başkan Abdullah Mergen, "Genç, yetenekli, ahlaklı oyuncuları kadromuza kattığımızı düşünüyoruz. Zahit, Gümüşhanespor'da attığı goller ve yaptığı asistlerle önemli işler yaptı. Göktuğ milli olmuş bir kaleci. Birçok takım istemesine rağmen bizi tercih ederken, Göztepe Kulübü'nün bu transferde kolaylık sağlaması, bizleri son derece memnun etti. Göztepe ile hem taraftar bazında hem de yönetimsel anlamda iyi ilişkilerimiz var. Kiralama bedeli ödemeden bu transferi gerçekleştirdik. Göztepe Kulübü'ne bu yaklaşımından ötürü Manisaspor camiası adına teşekkür ediyorum. İki transferimizden de iyi performans alabileceğimize inanıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" dedi.



Yeni transfer Zahit Fındık, Manisaspor'un Türk futboluna önemli değerler yetiştirdiğini vurgulayarak, "Böylesine köklü bir camiada olmak çok güzel. Manisaspor ülke futboluna birçok ünlü futbolcuyu kazandırmış bir kulüp. Vizyonu olan bir kulüpte forma giymek için sabırsızlanıyorum. Büyük hedeflerim var. İnşallah ben de burada başarılı olup bu geleneği sürdürürüm" diye konuştu.



Genç kaleci Göktuğ Bakırbaş ise transferinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Geçen sezon Süper Lig sevinci yaşadım. İnşallah bu sezon da aynı başarıları Manisaspor'da yaşarım. Transfer sürecim başlamadan önce Manisaspor'a gelmeyi çok istiyordum. Başkan arayınca da güzel bir tesadüf oldu. İki dost kulübün bir parçası olmaktan mutluyum. Manisaspor formasıyla elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın bana olan ilgisini ve heyecanını görüyorum. İnşallah onları geçen sezona göre daha mutlu ederiz" açıklamasında bulundu.