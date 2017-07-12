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Manisaspor'da çifte imza
12.07.2017 16:37:43

Manisaspor'da çifte imza

Manisaspor, Çaykur Rizespor'dan orta saha oyuncusu Billy Atiemwen ile Eskişehirspor'dan santrfor Axel Meye'yi renklerine bağladı.

Manisaspor, Billy Atiemwen ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya varılırken, Axel Meye ile ise 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Manisaspor Kulübü Başkanı Abdullah Mergen ve İkinci Başkan Hakkı Övünç'ün katılımıyla 19 Mayıs Stadyumu'nda her iki futbolcu için imza töreni düzenlendi.

Transferde nokta atışı yapmak istediklerini ve bu doğrultuda yaptıkları çalışmalar neticesinde iki kaliteli oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirten Başkan Mergen, "Atiemwen, geçen sezon devre arasından bu yana kadromuza katmak istediğimiz bir isimdi. Nasip bu sezona oldu. Bu transferde Atiemwen'in de Manisaspor için istekli oluşu, önemli kriterlerden biriydi. Takımımıza ciddi katkılar sağlayacaktır. Çok kaliteli bir oyuncu. Camiamıza faydalı olacağını düşünüyorum. Axel Meye de kalitesini ispatlamış bir isim. Bizim oyun tarzımıza uygun bir oyuncu. Tek taraflı opsiyonu bizde olmak kaydıyla sözleşmesini 1+1 yıllık yaptık. Kendisinin burada çok goller atıp, asistler yapacağına inancımız tam. Hem Axel Meye'nin hem de Atiemwen'in Manisaspor'a çabuk uyum sağlayacak karakteristik özellikleri var. İki oyuncumuz, kalfalık dönemlerini biri Rize'de biri Eskişehir'de tamamladı. Şimdi ustalık dönemleri Manisaspor'da olacak diye düşünüyorum. Transferlerimiz camiamıza hayırlı olsun" dedi.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Manisaspor'a gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Nijeryalı futbolcu Atiemwen, "Manisaspor'un bana uzun süredir bir ilgisi vardı. Ben de buraya gelmeyi çok istiyordum. Ancak şartlar oluşmamıştı. Bu seneye transferim gerçekleşti. Buraya gelmemde Sait hocanın etkisi oldu. Kendisi babam gibidir. Başkanımız ve yönetim kurulunun yakın ilgisi de bu tercihi yapmam da etkili oldu. Manisaspor'u layık olduğu yerlere taşımak için elimden geleni yapacağım. Bana olan bu güveni boşa çıkarmayacağım" diye konuştu.

Gabonlu golcü Axel Meye ise, "Manisaspor'a gelmekten son derece memnunum. Burası benim için yeni bir mücadele ve yeni bir başlangıç. Manisaspor'un geçen sezona göre bu sezon farklı hedeflerinin oluşu beni etkiledi. Bu ligde iddialı kulüplerden birine geldiğimi biliyorum. Transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Skora katkı yapmak için üzerime düşeni yapacağım. Taraftarlarımızdan isteğim, maçlara gelip bizi desteklesinler. Hep birlikte güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İSMAİL HAKTAN ODABAŞI SÜRESİZ OLARAK KADRO DIŞI BIRAKILDI

Öte yandan Şanlıurfaspor Kulübü tarafından, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün 2016- 2017 sezonundaki maçların müsabaka skorunu etkilediği iddiasıyla, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan başvuru ve Manisaspor futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı'nın isminin de yer aldığı dosyanın, Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu tarafından soruşturulması devam ediyor.

Manisaspor, yürütülen soruşturma nedeniyle İsmail Haktan Odabaşı'nı kadro dışı bıraktı. Manisaspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Maalesef kulübümüz futbolcusunun isminin geçtiği dosya ve basına düşen tapelerin ardından, soruşturmanın selameti için İsmail Haktan Odabaşı süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'nun incelemesi ve araştırması sonucuna göre dosyada adı geçen isimlerle ilgili ivedi bir şekilde hukuki süreç de başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.


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