11.02.2017 18:31:09

Manisaspor 3 puanı 5 golle aldı

TFF 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda 5-1 kazandığı maç ile Eskişehirspor'u liderlikten eden Manisaspor, evine 3 puan ile dönüyor. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 'Deplasmandan ve liderden 3 puan almak kolay bir şey değildi' dedi.

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TFF 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda 5-1 kazandığı maç ile Eskişehirspor'u liderlikten eden Manisaspor, evine 3 puan ile dönüyor. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Deplasmandan ve liderden 3 puan almak kolay bir şey değildi" dedi.Farklı galibiyeti değerlendiren Karafırtınalar, oyuncularını tebrik ederek sözlerine başladı. Eskişehirspor'dan aldıkları 3 puanın önemli olduğuna değinen Karafırtınalar, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Hakikaten önemli bir deplasmandan ve liderden 3 puan almak kolay bir şey değildi. Bir de bizim gibi düşme potasında olan bir takım için inanılmaz bir skor, inanılmaz bir sonuç. Ama bu inanın tesadüf değil. Haftalardır biz kaybetmiyorduk, berabere kalıyorduk. 11 haftalık süreçte 1 kere kaybettik. Takım kaybetmemeyi öğrendi, yavaş yavaş kazanmayı da öğreniyor. Geçen hafta söylediğim gibi, bizim artık alacağımız her 3 puan bizi yukarıya çıkaracaktır. Biz yine hafta hafta bakıp ligin sonuna kadar bu şekilde götürmeyi düşünüyoruz. Bugün çok iyi ve inanılmaz taraftarın önünde inanılmaz bir galibiyet aldık" dedi.