04.05.2017 17:31:39

Manisalılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde sıcakların yaşandığı Manisa'da önce dolu ardından da sağanak yağış etkili oldu. Yazlık kıyafetleriyle yağmura yakalanan vatandaşlar ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

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Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde sıcakların yaşandığı Manisa'da önce dolu ardından da sağanak yağış etkili oldu. Yazlık kıyafetleriyle yağmura yakalanan vatandaşlar ilginç görüntüler ortaya çıkardı.Günlerdir mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklığın hakim olduğu Manisa'da yaklaşık yarım saat etkili olan sağanak yağış Manisalılara zor anlar yaşattı. Kentin cadde ve sokaklarında yazlık kıyafetleri ile dolaşan bazı vatandaşlar önce dolu ardından da sağanak yağmura hazırlıksız yakalandı. Meteorolojinin uyarılarına rağmen yağmura hazırlıksız yakalanan Manisalıların yağmurdan kaçışmaları ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Şemsiyesiz vatandaşlar saçak altlarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalışırken kimileri de yağmura aldırış etmeden yollarına devam etti. Yaklaşık yarım saat şiddetli bir şekilde süren sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklardaki su birikintilerinden atlamaya çalışan vatandaşlar ortaya ilginç görüntüler çıkardı.