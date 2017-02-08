08.02.2017 13:47:21

Manisalı yüzücüler göz doldurdu

Denizli'de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Bölge Müsabakalarında, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yüzme şubesi başarılı performanslarıyla göz doldurdu. Müsabakalara 4 sporcu ile katılan yeşil-beyazlılar, kazandıkları derecelerle gurur kaynağı oldu.

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Denizli'de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Bölge Müsabakalarında, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yüzme şubesi başarılı performanslarıyla göz doldurdu. Müsabakalara 4 sporcu ile katılan yeşil-beyazlılar, kazandıkları derecelerle gurur kaynağı oldu.04-05 Şubat tarihlerinde Denizli'de yapılan, Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Bölge Müsabakalarına, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yüzme Şubesi de 4 sporcu ile katıldı. Manisa'da yapılan seçme yarışlarında başarılı performanslarıyla il karmasında kendilerine yer bulan yeşil-beyazlı 4 sporcu, Denizli'den önemli derecelerle döndü. Yeşil-beyazlı sporcular kendi kategorilerinde 1 Ege Bölge birinciliği, 3 Ege Bölge ikinciliği, 8 Ege Bölge üçüncülüğü, 2 Ege Bölge dördüncülüğü kazandı. Genç sporcuları tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Tunç Çalışkan, "Geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek, Manisa sporuna katkı sağlayabilmek adına tüm branşlarımızda olduğu gibi yüzme şubemizde alt yapıya önem veriyoruz. Bu anlamda genç sporcularımız ile katıldığımız müsabakalardan da önemli dereceler elde ediyoruz. 2006-2007 doğumlu sporcularımız ile katıldığımız Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Bölge Müsabakalarında da sporcularımız güzel dereceler elde etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulumuz adına genç sporcularımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.