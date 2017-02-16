16.02.2017 14:49:06

Manisalı yüzücü finallerde

Bünyesinde faaliyet gösteren tüm branşlarda alt yapı yatırımlarına önem veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, alt yapıya verdiği önemi elde ettiği başarılarla taçlandırıyor. Bu çerçevede yeşil-beyazlı kulübün genç sporcusu Dilay Bilgili, Türkiye Liseler Arası Grup Yarı Finallerinde kurbağalama branşında grup 4'üncüsü olarak finallere katılmaya hak kazandı.

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Bünyesinde faaliyet gösteren tüm branşlarda alt yapı yatırımlarına önem veren Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, alt yapıya verdiği önemi elde ettiği başarılarla taçlandırıyor. Bu çerçevede yeşil-beyazlı kulübün genç sporcusu Dilay Bilgili, Türkiye Liseler Arası Grup Yarı Finallerinde kurbağalama branşında grup 4'üncüsü olarak finallere katılmaya hak kazandı.Türkiye Liseler Arası Grup Yarı Finalleri geçtiğimiz hafta sonu Sakarya ilinde gerçekleştirildi. Müsabakalarda Manisa Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Dilay Bilgili de genç yaşına rağmen başarılı performansıyla sporseverlerden tam not aldı. 1999-2002 doğumlu sporcuların aynı klasmanda değerlendirildiği yarışta genç sporcu 50 ve 100 metre kurbağalama branşında grup 4'üncüsü olmayı başardı. 2002 doğumlu Dilay Bilgili bu sonuçla finallere katılmaya da hak kazandı.Genç sporcunun elde ettiği başarının kendilerini mutlu ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Tunç Çalışkan," Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulumuz adına sporcularımızı tebrik ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün spora verdiği destekle, daha çok bir evladımızın ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarılar elde edeceğine inanıyorum" dedi.