08.02.2017 17:17:46

Manisalı okçular Türkiye derecesiyle döndü

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2017 Salon Milli Takım Seçme Yarışması'nda, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u temsil eden okçuluk takımı elde ettiği başarıyla Manisa'nın gururu oldu. Samsun'da düzenlenen yarışlarda Manisa Büyükşehir Belediyespor'un erkek takımı Türkiye 3'üncüsü olurken, kadınlar takımı da Türkiye 2'nciliği ve Türkiye 3'üncülüğü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

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Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2017 Salon Milli Takım Seçme Yarışması'nda, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u temsil eden okçuluk takımı elde ettiği başarıyla Manisa'nın gururu oldu. Samsun'da düzenlenen yarışlarda Manisa Büyükşehir Belediyespor'un erkek takımı Türkiye 3'üncüsü olurken, kadınlar takımı da Türkiye 2'nciliği ve Türkiye 3'üncülüğü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.Katıldıkları yarışlarda elde ettikleri derecelerle Manisa'nın gurur kaynağı olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Şubesi, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Ocak ayı içerisinde Samsun'da düzenlenen 2017 Salon Milli Takım Seçme Yarışmasında, Manisa Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Şubesi başarılı performanslarıyla sporseverlerden tam not aldı. Yarışlarda Manisa Büyükşehir Belediyespor'un erkek takımı Türkiye 3'üncüsü olurken, kadınlar takımı da Türkiye 2'nciliği ve Türkiye 3'üncülüğü kazandı.Bunun yanı sıra Türkiye'nin en iyi ilk 8 sporcusunun yarışacağı milli takım seçme yarışmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı sporcuları Hazar Dara ve Sevim Yıldır da yer aldı. Sevim Yıldır, 2017 milli takım kamplarına katılarak, milli takım yarışmalarında yer almak için mücadele edecektir.Yeşil-beyazlı sporcuların başarılarıyla gurur duyduklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, "Samsun'da düzenlenen 2017 Salon Milli Takım Seçme Yarışması'nda yeşil-beyazlı sporcularımız elde ettikleri derecelerle bizleri mutlu etti. Başarılı okçularımızı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanımız Mehmet Güzgülü ve yönetim kurulumuz adına kutluyor, yeşil-beyazlı kulüp altında daha nice zaferlere imza atacaklarına inanıyorum" ifadelerinde bulundu.