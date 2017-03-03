03.03.2017 13:48:02

Manisalı dağcılar Nahçıvan'ın zirvesinde Hocalı şehitlerini andı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Dağcılık Şubesine bağlı sporcuların da arasında yer aldığı 26 dağcı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne giderek Haça Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sporcular, 7 buçuk saatlik zorlu tırmanışın ardından zirvede, Hocalı katliamı şehitlerini andılar.

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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Dağcılık Şubesine bağlı sporcuların da arasında yer aldığı 26 dağcı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne giderek Haça Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen sporcular, 7 buçuk saatlik zorlu tırmanışın ardından zirvede, Hocalı katliamı şehitlerini andılar.26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında Ermenistan'a bağlı kuvvetler tarafından katledilen Azeri siviller anısına, 26 Türk Dağcı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne giderek Haça Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık Şubesine bağlı sporcularında arasında yer aldığı sporcular zorlu kış şartlarına rağmen 7 buçuk saatlik tırmanışın ardından zirveye ulaşmayı başardı. Iğdır, Ağrı-Doğubeyazıt, İzmir, Bursa, Ankara, Erzurum, İstanbul, Adana ve Manisa'dan gelen dağcılar zirvede Hocalı katliamı şehitlerini andılar. Sporcular zirveden 4 saatlik inişin ardından Haça Dağı'nın eteğindeki Gal köyüne ulaşarak faaliyeti problemsiz bir şekilde tamamlandı. Faaliyet esnasında Türk dağcılara Nahçıvan'da bulunan Türk Büyükelçiliğince bir yemek verildi.