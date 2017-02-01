01.02.2017 15:16:34

Manisa TÜGVA 2017 yılını planladı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Manisa İl Temsilciliği, gençlerin kişisel, sosyal ve teknik becerilerinin arttırılarak daha donanımlı bireyler olabilmeleri ve manevi değerlerini öğrenmeleri amacıyla 2017 yılı içerisinde yapılması planlanan etkinlikleri değerlendirdi.

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Manisa İl Temsilciliği, gençlerin kişisel, sosyal ve teknik becerilerinin arttırılarak daha donanımlı bireyler olabilmeleri ve manevi değerlerini öğrenmeleri amacıyla 2017 yılı içerisinde yapılması planlanan etkinlikleri değerlendirdi.TÜGVA Manisa İl Temsilciliği, Yunusemre Beldediyesi Meclis Salonu'nda düzenlediği toplantıyla 2016 yılının değerlendirmesini yaptı. Toplantıda ayrıca TÜGVA Manisa İl Temsilciliği gençlerin kişisel, sosyal ve teknik becerilerinin arttırılarak daha donanımlı bireyler olabilmeleri ve manevi değerlerini öğrenmeleri amacıyla 2017 yılı içerisinde yapılması planlanan etkinlikleri değerlendirdi. 2016 yılı Aralık ayı içerisinde Manisa'da faaliyetlerine başladıklarını aktaran İl Temsilcisi Mehmet Önal, "Amacımız tüm Manisalı gençlerimize kendilerini keşfetme yolculuklarında eşlik edebilmek. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl içerisinde 84 sohbet, söyleşi ve buluşma gerçekleştirildi. 2017 içerisinde de spor faaliyetlerimiz, kültür sanat yarışmalarımız, sohbet ve söyleşi günlerimiz ile Manisa gençliği için çalışmaya devam edeceğiz. Farklılıklarımızın ülkemizin zenginliğidir düşüncesi ile hiç bir ayrım yapmadan tüm Manisa gençliğine ulaşarak maddi ve manevi destek vermek için gayret ve samimiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Önal ayrıca vakıf merkezinde diksiyon, ebru kursu, hitabet eğitimi, kişisel gelişim eğitimleri, yabancı dil destek kulüpleri, proje yazma eğitimleri gibi gençlerin ilerleyen hayatlarında kendilerine katkı sağlayacak bir çok başlıkta kurslarının da düzenleneceğini söyledi.Gençleri, düzenledikleri etkinliklere davet eden Önal, Salı akşamları Uhuvvet sohbetleri, Çarşamba akşamları Salihler Bahçesi buluşmaları ve Cuma Akşamları Söyleşileri ile de gençlerin hayata en geniş perspektifte vizyon sahibi bireyler olarak bakabilmeleri amacıyla sürekli çalışma içerisinde olduklarını aktardı.