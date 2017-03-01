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Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
01.03.2017 22:25:05

Manisa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Manisa merkezli 4 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 28 emniyet mensubundan 19'u tutuklandı

Manisa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 28 emniyet mensubundan 19'u tutuklandı.

Alının bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında örgütün emniyet yapılanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 17 şubat tarihinde Manisa, Balıkesir, Kocaeli ve Bursa'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 28 emniyet mensubunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı öğrenildi.



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