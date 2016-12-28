28.12.2016 16:21:09

Manisa Emniyeti yeni araçlarıyla güçlendi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine katılan 41 yeni araçla birlikte emniyet hizmetleri daha sağlıklı ve daha güvenli hale getirildi.

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine katılan 41 yeni araçla birlikte emniyet hizmetleri daha sağlıklı ve daha güvenli hale getirildi.Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine Emniyet Genel Müdürlüğünce gönderilen 41 yeni araç katıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde Türk bayraklarıyla donatılan araçlar bugün itibariyle hizmete başlıyor. Araçların 20 tanesi merkezde görev yapacak, 21 araç ise ilçelere gönderilecek. Öte yandan Manisa İl Emniyet Müdürlüğünün araç filosuna çekici de katıldı. Manisa Emniyeti ilk defa araç filosuna katılan çekiciyle birlikte dışarıya ihtiyaç kalmadan araçlarının arızalanması durumunda kendisi müdahale edecek. Yeni katılan 41 araçlık filoyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, "Kamu kaynakları kullanılmak suretiyle Emniyet Müdürlüğümüz hizmetlerinde kullanılmak üzere araçlarımızı hizmete sunacağız. Bir buçuk, iki aydır devam eden görüşmeler neticesinde Genel Müdürlüğümüzden tarafımıza toplam 41 tane aracımız oldu. Bunlardan 9 tanesini mübadele yoluyla biz kendimiz ihaleye çıkmak suretiyle eski araçlarımızdan ayrılması gereken 32 aracımız vardı. Bu araçlarımızı ihaleye çıkmak suretiyle karşılığında 9 tane araç aldık. Panelvan ekip arabası olarak kullanabileceğimiz. Bu araçlarımızla beraber aynı zamanda Emniyet Genel Müdürlüğünden 14 tane de trafik ve sivil hizmetlerde kullanılmak üzere binek oto gönderildi. Aynı zamanda trafik ekiplerimizde kullanılmak üzere ekip otolarının haricinde motorlarımız bizlere gönderildi. Bununla beraber bizim kış şartlarında zorlandığımız bazen çekiciye ihtiyacımız vardı. Kendi araçlarımızın herhangi bir şekilde arıza yapması durumunda onların naklini sağlamak için kullanabileceğimiz bir çekici de Emniyet Genel Müdürlüğünce bize tahsis edildi" dedi.Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde hizmet veren araç sayılarını açıklayan Bilgiç, "Şu anda 255 tane ilçelerimizde aracımız var. Çeşitli ebatlarda kullandığımız. Çeşitli standartlarda aracımız var. Bunların üzerinde 495 tane hizmet otomuz vardı. Bunların üzerine 41 tane daha çeşitli hizmetlerde kullanılmak üzere araçlarımızı sunacağız. Kamuoyunun güvenliği açısından bu araçlarımız bize yeni bir güç verecek. Daha sağlık, daha güvenli görev yapma adına destek olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.