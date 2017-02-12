12.02.2017 16:44:19

Manisa'daki mezarlıklar bakıma alındı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, 17 ilçede bulunan mezarlıklarda eş zamanlı olarak temizlik ve budama çalışmalarına başladı. Temizlik ve budama çalışmalarının yanı sıra mezarlık duvarları ve kapılarının yenilenmesi için de çalışmalara başlanıldığını belirten Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, 'Vatandaşlarımızın memnuniyeti için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz' dedi.

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, 17 ilçede bulunan mezarlıklarda eş zamanlı olarak temizlik ve budama çalışmalarına başladı. Temizlik ve budama çalışmalarının yanı sıra mezarlık duvarları ve kapılarının yenilenmesi için de çalışmalara başlanıldığını belirten Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.Vatandaşların ebediyete intikal eden yakınlarını daha nezih bir ortamda ziyaret edebilmeleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da mezarlıklarda temizlime ve budama çalışmalarına başladı. 17 ilçede bulunan mezarlıklarda eş zamanlı olarak başlatılan çalışmayla mezarlıklarda bulunan otlar temizlenecek, ağaçlar budanacak. Çalışmayla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Serpil Çakır, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün önderliğinde göreve gelmemizin ardından geçen yaklaşık 3 senede uzun yıllar temizlik çalışması yapılmayan mezarlıklarda temizlik ve budama çalışmalarını her yıl gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımız vatandaşların da büyük memnuniyetini topladı" dedi.Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı olarak temizlik ve budama çalışmalarıyla yetinmeyeceklerini dile getiren Daire Başkanı Serpil Çakır, "Mezarlıklarımızda duvarların ve kapıların yenilenme işlemi de sistematik olarak başlandı. İlkbahar sonuna kadar budamalara, temizlik çalışmalarına ve kapı tadilatlarına devam edeceğiz. Daha sonra ilaçlama ekiplerimiz çalışmalarına başlayacak. Ardından duvarların yenilenmesi çalışmasına ağırlık vereceğiz" diye konuştu.