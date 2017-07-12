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Manisa'daki askerlerin zehirlenme sebepleri ortaya çıktı
Manisa'daki askerlerin zehirlenme sebepleri ortaya çıktı
12.07.2017 19:05:20

Manisa'daki askerlerin zehirlenme sebepleri ortaya çıktı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) yayımlanan yaz kararnamesiyle Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Manisa'daki kışlada meydana gelen zehirlenme vakalarıyla ilgili, zehirlenmelerin hindi etinden kaynaklandığını belirterek, İzmir'de hindi eti satan bir firma hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kentten ayrılmadan önce Manisa Gazeteciler Cemiyetini ziyaret ederek kentteki gazetecilere veda eden Şimşek, 2,5 yıl görev yaptığı Manisa'da gazetecilerle çok iyi anlaştığını belirtti.

Gazetecilerin "1 kahvenin 40 yıl hatırı vardır" diyerek kahve takımı hediye ettiği Akif Celalettin Şimşek,1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Batı ve Doğu Kışlası'nda, 26-27 Mayıs tarihlerinde 1 askerin hayatını kaybetmesine sebep olan zehirlenmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şimşek, kışlalarda askerlerin rahatsızlanmaları ile ilgili soruşturmadaki son durum hakkında bilgi verdi:

"HİNDİ ETİNDEN KAYNAKLANDI"

Soruşturma kapsamında aralarında kışlaya yemek veren şirketin genel müdürü ve Manisa'daki sorumlusunun da bulunduğu 10 kişi ile bir askerin de tutuklandığını anımsatan Akif Celalettin Şimşek, "Askerlerle ilgili soruşturmada, tutuklama talebiyle 1. Sulh Ceza Mahkemesine gönderilen 3 askerden 2'si serbest kalmış, 1'i tutuklanmıştı. Biz de başsavcılık olarak mahkeme tarafından serbest bırakılan 2 asker için itirazda bulunduk. Şimdi mahkeme bu itirazımızı inceliyor. 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Batı ve Doğu Kışlası'nda, 26-27 Mayıs tarihlerinde 1 askerin hayatını kaybetmesine sebep olan asker zehirlenmeleri olayında hindi etinden kaynaklandığının tespit edilmesi üzerine, hindi etini satan İzmirli firma hakkında da soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı savcı Hüseyin Yayla titizlikle yürütüyor" diye konuştu.

"SUDAN OLMADIĞINDAN EMİNDİK"

Kışladaki askerlerin rahatsızlanmalarının sudan kaynaklı olmadığının belirlendiğini ifade eden Şimşek, "Bize gelen raporlar var. İzmir'den adli tıp raporu geldi. Sudan kaynaklı yaşanan bir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Zaten biz de sudan kaynaklanan bir sıkıntı olmadığına o dönemde de kanaat vermiştik. Çünkü sudan kaynaklı bir rahatsızlık olsa, oradaki subaylar da lojmanlarda oturanlar da etkilenirdi. Ama bakıyorsunuz ki sadece yemek yiyen veya yemekle temas içerisinde olan insanlarda bu sıkıntı var. Suyla ilgili analiz yaptırmamızın sebebi, açık hiçbir alan kalmasını istemedik" ifadelerini kullandı.

FETÖ SORUŞTURMALARI

Manisa'daki FETÖ soruşturmalarına ilişkin çalışmaların devam ettiğini kaydeden Akif Celalettin Şimşek, örgütün çatı iddianamesinin adli tatil öncesinde mahkemeye teslim edileceği bilgisini verdi.

Örgütün idari ve mali yapılanmasının çekirdek mütevelli heyeti ile ilgili iddianamenin 20 Temmuz'a kadar hazır hale geleceğini bildiren Şimşek, "Askerler ve polislerle ilgili olan iddianamelerimiz temmuz ayının sonuna kadar gelecek. Onun dışında ilçelerden zaten hazırlanan 15 Temmuz sonrası örgüt üyeliği ya da bu yapının içinde olan mütevelli heyetleriyle ilgili de fezleke ile dosyalar gelmeye başladı. Gelen dosyaların davaları da tek tek açılmaya başladı" dedi.

"MALİ YAPILANMA İÇİN ÇOK GENİŞ DOSYAMIZ VAR"

Akif Celalettin Şimşek, "Örgütün mali yapılanmasıyla ilgili dosya çok geniş bir dosya. Bu dosya için 600 şüphelimiz var. Ancak 600 kişinin aynı anda yargılanmasının fiilen ve hukuken mümkün olmaması sebebiyle ana dosya olan mali yapılanmayı 4-5 dosyaya ayırdık. Bu 4-5 dosyada en büyük önem arz eden ilk grupla ilgili iddianamemiz 20 Temmuz tarihine kadar mahkemeye sunulacak. Avukat yapılanmasıyla ilgili olan da 20 Temmuz tarihine kadar ilgili mahkemesine sunulacak. İddianameleri mahkemeye verdikten sonra mahkeme heyeti inceleme yapacak. İncelemenin ardından eğer eksiklik varsa dosyaları geri iade edecek. Ancak bu eksikliklerin giderilmesi çok zaman alacak bir şey değil. Sanırım adli tatilden sonra ilk davalar başlayacak" bilgisini verdi.

Şimşek, FETÖ davaları için Manisa Adliyesinde hazırlanan duruşma salonundan hariç E Tipi Açık ve Kapalı Cezaevinin bünyesinde 500 kişilik duruşma salonunun ağustos ayında hazır hale geleceğini de sözlerine ekledi.


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