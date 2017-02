03.02.2017 18:47:29

Manisa'da uyuşturucu satıcılarına darbe

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 11 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu talimatıyla Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen ortak operasyonla uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan kapsamlı çalışma neticesinde gözaltına alınan E.T., M.Ç., O.F., S.Ş., O.Ç., H.Ö., E.K., T.Ç., B.T., C.T., M.K. isimli şahıslar emniyet sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan E.T., M.Ç., O.F., S.Ş., O.Ç., H.Ö. ile suça sürüklenen çocuklardan C.T. ve M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.K., T.Ç. ve B.T. ise mahkemece serbest bırakıldı.11 kişinin gözaltına alındığı operasyon sonucunda 8 kişi tutuklanırken, 3 kişi mahkemece serbest bırakıldı.