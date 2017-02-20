20.02.2017 19:50:28

Manisa'da telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde telefonla aradıkları iki vatandaşı kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde telefonla aradıkları iki vatandaşı kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırmaya çalışan 2 kişi suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Eskicami Mahallesi'nde ikamet eden A.S. adlı vatandaş, polise telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan şahısların dolandırmaya çalıştığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis, evde tertibat aldı. Şüpheli K.B, 48 bin lirayı almak üzere eve geldiğinde polis tarafından kıskıvrak yakalandı.İkinci olay ise Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Yine aynı yöntemle H.A.'yı 20 bin lira dolandırmak isteyen yabancı uyruklu H.A, parayı almak için geldiği evde polis tarafından yakalandı.Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen K.B. nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanıp cezaevine gönderilirken, H.A. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşçı, Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.