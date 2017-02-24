24.02.2017 22:42:09

Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

Manisa'da iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

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Manisa'da iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.Olay, saat 21.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı Ayna Ali Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Abdullah C., Vural S.'nin Mimar Sinan Bulvarı üzerinde çalıştığı iş yerine gelerek Vural S.'yi dışarı çağırarak yanında bulundurduğu silahla ateş etti. Vural S., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı Vural S.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Manisa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan, polis ekipleri Vural S.'yi yaralayarak olay yerinden kaçan Abdullah C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.