06.02.2017 19:23:46

Manisa'da otomobil ağaca çarptı: 1 ağır yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, E96 karayolu Abay Bulvarında meydana geldi. İzmir yönünden, Ankara yönüne gitmekte olan Hüseyin Z. yönetimindeki 35 AZ 7183 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.Polis kaza ilgili çalışma başlattı.