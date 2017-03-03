03.03.2017 18:37:27

Manisa'da kısa dönem jandarma erler yemin etti

Askerlik görevini Manisa İl Jandarma Komutanlığında yapan 366'ncı kısa dönem jandarma erleri törenle yemin etti.

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Askerlik görevini Manisa İl Jandarma Komutanlığında yapan 366'ncı kısa dönem jandarma erleri törenle yemin etti.Manisa İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen yemin törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Fikret Rahmi Atalay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dandin, İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, bazı daire müdürleri ve asker aileleri katıldı.Törende konuşma yapan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özcan Kaplan, Türk Silahlı Kuvvetlerine katılan her Türk gencinin temel askerlik eğitimini müteakip ay yıldızlı bayrağımız ve silah üzerine el basıp, and içerek kutsal askerlik görevine başladıklarını söyledi.Eğitim boyunca başarılı olan askerlere, birliğine ilk katılan askerlere Vali Mustafa Hakan Güvençer ve protokol üyeleri tarafından ödüller verildi. Ödül töreninin ardından birliğe ilk teslim olan asker tarafından Yaş kütüğüne plaket çakıldı.Daha sonra askerler Jandarma Marşı eşliğinde geçiş töreni yaptı. Askerlerin marşlarına eşlik eden aileler de çocuklarını alkış yağmuruna tuttu. Geçiş töreninin ardından yemin eden askerler ile aileleri birbirlerine kavuştu. Kavuşma anında duygu dolu anlar yaşandı.