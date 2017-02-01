01.02.2017 19:16:07

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

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Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, E-96 karayolu Değirmen Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Erdal A. yönetimindeki 07 AVB 62 plakalı otomobil ile Hüseyin Yaşar A. yönetimindeki 45 KB 5008 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı otomobil sürücüleri yara almadan atlatırken, 07 AVB 62 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Dilan A. (23) ile Muhammet A. (4) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, yaralıların ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.