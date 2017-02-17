17.02.2017 11:59:14

Manisa'da ihtiyaç sahiplerine 171 milyon liralık yardım yapıldı

Manisa Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın 2016 yılı ile birlikte 2017 yılının şubat ayına kadarki faaliyet ve yardım miktarları açıkladı. İl genelinde 2016-2017 yılı toplamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yardımlarından 228 bin 767 kişinin faydalandığı belirtilirken tutarın ise 171 milyon 684 bin 363 lira olduğu açıklandı.

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Manisa Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın 2016 yılı ile birlikte 2017 yılının şubat ayına kadarki faaliyet ve yardım miktarları açıkladı. İl genelinde 2016-2017 yılı toplamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yardımlarından 228 bin 767 kişinin faydalandığı belirtilirken tutarın ise 171 milyon 684 bin 363 lira olduğu açıklandı.2016 yılında 198 bin 16 kişiye yardım yapıldığı açıklanırken miktarın ise 166 milyon 565 bin lira olduğu belirtildi. 2017'nin Ocak ayı verileri de paylaşılırken 1 ayda 30 bin 751 kişinin SYDV'nın yardımlarından faydalandığı yardım miktarının ise 5 milyon 119 bin lira olduğu kaydedildi.Toplamda 171 milyon liralık yardımİl genelinde 2016-2017 yılı toplamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları yardımlarından 228 bin 767 kişinin faydalandığı belirtilirken tutarın ise 171 milyon 684 bin 363 lira olduğu açıklandı. Manisa Valiliği tarafından paylaşılan verilere göre ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) yapılan yardım miktarlı şu şekilde:"Ahmetli 3 milyon 241 bin TL, Akhisar 21 milyon 360 bin TL, Alaşehir 18 milyon 755 bin TL, Demirci 6 milyon 574 bin TL, Gölmarmara 3 milyon 802 bin TL, Gördes 6 milyon 236 bin TL, Kırkağaç 6 milyon 702 bin TL, Köprübaşı 4 milyon 571 bin TL, Kula 6 milyon 942 bin TL, Salihli 23 milyon 663 bin TL, Sarıgöl 6 milyon 516 bin TL, Saruhanlı 7 milyon 989 bin TL, Selendi 5 milyon 448 bin TL, Soma 5 milyon 392 bin TL, Şehzadeler 10 milyon 739 bin TL, Turgutlu 20 milyon 560 bin TL, Yunusemre 13 milyon 186 bin TL."