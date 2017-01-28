29.01.2017 00:58:26

Manisa'da 'Huzur Türkiye' uygulaması

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde çok sayıda polisin katılımıyla 'Huzur Türkiye' asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde çok sayıda polisin katılımıyla "Huzur Türkiye" asayiş uygulaması gerçekleştirildi.Türkiye'de tüm illerde eş zamanlı gerçekleştirilen "Huzur Türkiye" asayiş uygulaması Manisa il genelinde de yapıldı. Manisa çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 10 bin 248 şahıs sorgulandı. Araması bulunan 20 şahıs ise sorgulamalar sırasında ele geçirildi. Bin 617 aracın sorgulandığı uygulamada 64 araca toplamda 33 bin 225 TL ceza kesildi. 24 araç ise trafikten men edilirken, 339 iş yeri de uygulama kapsamında denetlendi. 27 iş yerine ise 363 TL ceza kesildi. Ayrıca uygulamalar sırasında 14 şahısa ise bin 199 TL idari ceza kesildi. Uygulamada 1 tabanca ve 5 mermiden oluşan suç unsurlarına da el konuldu.