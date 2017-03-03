03.03.2017 12:37:43

Manisa'da hamile kadının darbedilmesi

Turgutlu ilçesinde parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Kaya Tireli'nin darbedilmesine ilişkin davada yargılanan tutuklu sanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aylık hamile Ebru Kaya Tireli'nin parkta spor yaparken darbedilmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Davut Kahraman SEGBİS sistemi yoluyla, müşteki 14 yaşındaki kız çocuğu Y.Ş.A .ve babası, diğer müşteki N.Ç, müşteki Ebru Kaya Tireli'nin avukatı Tolga Tireli, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Şafak Tarhan, sanık avukatı Mustafa Şahan, sanığın eşi İmran Kahraman ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Duruşmada müştekilerden N.Ç, olay günü alışveriş mağazasından çıktıktan sonra yolda yürürken sanığın aracıyla yanında durarak sert bir cisimle bel ve sırt kısmına denk gelecek şekilde vurarak, "Bu saatte bir daha burada yürüdüğünü görmeyeceğim" dediğini ve küfürlü kelimeler kullanarak hakaret ettiğini belirterek şikayetçi olduğunu ifade etti.

Sanık hakkında geçen duruşmada Turgutlu Sulh Ceza Mahkemesinde açılan davayla birleştirilen dosya kapsamında mağdur 14 yaşındaki kız çocuğu Y.Ş.A. da dinlendi.

Müştekinin basın huzurunda beyanda bulunmayacağını belirtmesi üzerine duruşmayı izleyen basın mensupları dışarı çıkarıldı.

Y.Ş.A'nın beyanda bulunmasının ardından Hakim Gizem Akdemir, SEGBİS sistemi yoluyla duruşmaya katılan tutuklu sanık Davut Kahraman'a son savunması için söz verdi.

Sanık Kahraman ise daha önce verdiği beyanlarını tekrar ettiğini söyledi.

Sanık avukatı Mustafa Şahan ise suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, sanığın tutukluluk halinin sona ermesini ve beraatine karar verilmesini talep etti.

Hakim Gizem Akdemir, Ebru Kaya Tireli'nin olay tarihi itibariyle beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunup bulunmadığının tespiti için Manisa Adli Tıp Şube Müdürlüğünden gelen ön raporda belirtildiği şekilde tüm adli tahkikat dosyasının İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine, sanığın üzerlerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin bulunması dikkate alındığından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vererek duruşmayı 12 Mayıs'a erteledi.

Duruşma sonrasında, "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu" üyeleri Turgutlu Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Platform adına konuşan Semiha Hasgör, platform olarak davayı takip etmeye devam edeceklerini ifade etti.



- Olay

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 7 Aralık 2016'da parkta spor yapan 4 aylık hamile Ebru Kaya Tireli, bir saldırgan tarafından darbedilmiş, olay üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.T. tutuklanmış ancak saldırgan olmadığının anlaşılması üzerine serbest bırakılmıştı.

Soruşturmayı sürdüren polis, daha sonra Davut Kahraman'ı gözaltına almıştı. Suçunu itiraf eden zanlı, tutuklanmıştı.

Davut Kahraman, Ebru Kaya Tireli'nin darbedilmesi olayına ilişkin 3 Şubat'taki duruşmada beraat etmiş ancak başka cinsel taciz iddiası üzerine tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.