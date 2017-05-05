06.05.2017 15:02:45

Manisa'da FETÖ operasyonu

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında açığa alınma kararı bulunan 9 polis gözaltına alındı.

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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında haklarında açığa alınma kararı bulunan 9 polis gözaltına alındı.Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda haklarında açığa alma kararı bulunan 9 emniyet mensubu gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.