28.01.2017 11:05:57

Manisa'da FETÖ operasyonu

Manisa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonlarında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Manisa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonlarında adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Manisa merkezli İzmir, İstanbul ve Kütahya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen B.A. ve Ş.Ö. ile FETÖ/PDY'ye bağlı bir şirkette çalıştığı belirtilen H.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer kadın şüpheliler P.Ö. ve D.O. ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, tutuklanarak cezaevine gönderilen Şehnaz Ö.'nün örgütün kadın yapılanmasında bir dönem "milli eğitim sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.