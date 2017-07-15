15.07.2017 12:05:52

Manisa'da FETÖ operasyonu: 250 gözaltı kararı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 250 kişi hakkında arama kararı çıkarılırken düzenlenen operasyonla 82 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddia edilen yaklaşık 250 kişi hakkında arama kararı çıkarıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 82 kişi gözaltına alındı.

Belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgütün esnaf yapılanması ve ihraç edilen kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların bulunduğu 82 kişi sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete getirildi. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.



Öte yandan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DAEŞ'e yönelik de operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 kişi sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.