10.05.2017 21:54:01

Manisa'da FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 30 tutuklama

MANİSA (İHA) â€' Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden 30'u tutuklandı.

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MANİSA (İHA) â€" Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 kişiden 30'u tutuklandı.Manisa Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda, 36 kişi gözaltına alınmıştı. Dün savcılığa sevk edilen şüphelilerden C.D., A.T. D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.G., T.Ş., M.A.A., M.E.Y., V.Ç., U.C., F.C., M.T., G.K., M.A., İ.B., B.Ş., N.Y., S.K., M.K., Ö.T.,S.A., Y.Y., İ.K., M.K., K.Ç., N.G., T.G., R.B., S.G., H.T., M.T., R.Ç., H.Ş., S.M.Ç., G.G., Ö.F.Ç., H.A., O.M. bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.M., S.M.Ç., B.Ş. ve M.E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 30 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.