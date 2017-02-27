27.02.2017 17:29:19

Manisa'da FETÖ davaları için 200 kişilik salon

Kentte 15 Temmuz darbe girişimi ve öncesindeki soruşturmalar kapsamında açılan davaların görülmesi için Adliye Sarayı içinde özel duruşma salonu hazırlanıyor

Manisa'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar ve 15 Temmuz darbe girişimi kapsamındaki davaların görülmesi için 200 kişilik duruşma salonu hazırlanıyor.

Alınan bilgiye göre, Manisa Adliye Sarayı içinde 2. Ağır Ceza Mahkemesinin yanındaki boş bölümde planlanan duruşma salonu için inşaat çalışmaları devam ediyor.

Malzeme ve mobilyalarının Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan temin edildiği duruşma salonunun 200 kişi kapasiteli olacağı ve bu hafta içinde tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Manisa il genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar ve 15 Temmuz darbe girişimi sürecindeki soruşturmalar kapsamında 381 zanlı tutuklanmış, 375 zanlı hakkında adli kontrol kararı verilmişti.



