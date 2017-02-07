07.02.2017 20:27:11

Manisa'da esrar operasyonu

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen operasyonda 481 gram esrar maddesi ele geçirildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen operasyonda 481 gram esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, uzun süredir sürdürülen çalışmalar neticesinde Demirci ilçesine bağlı Mezitler Mahallesinde belirlenen adrese yapılan baskında A.B isimli şahsın evinde 481 gram esrar maddesi ele geçirildi. Evde yapılan aramalara Manisa Narkotik Şubeye ait narkotik köpeği Narko da katıldı.Operasyon sonunda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.B. isimli şahıs Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.İlçeye getirilen şüphelinin Demirci Devlet Hastanesinde yapılan sağlık muayenesi sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilip sorgulamasına başlandı.