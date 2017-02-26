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Manisa'da darbe paneli
26.02.2017 15:43:00

Manisa'da darbe paneli

Manisa'da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanlığı ve Enpolitik.com haber sitesi tarafından '28 Şubat'tan 15 Temmuz'a Darbeler ve FETÖ İhaneti' konulu panel düzenlendi.

Manisa'da Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanlığı ve Enpolitik.com haber sitesi tarafından "28 Şubat'tan 15 Temmuz'a Darbeler ve FETÖ İhaneti" konulu panel düzenlendi.

Manisa'da AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın öncülüğünde düzenlenen panelle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan darbeler, yaşayanların deneyimleriyle anlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonu'nda Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanlığı ve Enpolitik.com haber sitesi tarafından düzenlenen "28 Şubat'tan 15 Temmuz'a Darbeler ve FETÖ İhaneti" konulu panele Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, vali yardımcıları, kaymakamlar ile Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Panelin sunuculuğunu yapan tiyatrocu Ahmet Yenilmez'in anlattığı hikayeler ise dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 28 Şubat askeri darbesinde yaşadıklarını anlattı. Başkan Çelik, "1995 yılında Manisa İmam Hatip Lisesi'ni bitirdiğim yıl üniversite sınavına girdim. Puanımız güzeldi. Bir çok fakülte tutmasına rağmen yakınlığı ve mezun olduktan sonra bir kaç ay içerisinde öğretmen olarak atanıyor diye birinci tercih olarak 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tercih ettim. Nasip oldu. Okulu kazandık. Eğitim hayatına başladık. 28 Şubat diye bir garabet oldu. Ardından baskılar, zor ve sıkıntılı günler... Yıl 2000, mezun olduğumuzda bizden önceki yıllarda mezun olanlar da açıkta kalmış öğretmen olamamıştı. İmam Hatip Liseleri'nin orta kısımları kapatılmış, bir kara tablo söz konusuydu. Aslında benim hedefim mezun olduktan sonra öğretmen olmak, gençlerle ilgilenmek, eğitime katkı sağlamaktı. Tabi biz son finalden çıktığımız gün Manisa Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde bir işe başladık. Siyasi geçmişimiz vardı. siyasete de devam ettik. Allah'ın işine bak. 28 Şubat'çılar bu ülkenin değerlerine savaş açanlar, bizim öğretmen olmamızı istemediler. Ama gelin görün ki hamdolsun biz yaşadığımız şehirde belediye başkanı olduk. Bugün 28 Şubat'la ilgili bir panel düzenliyoruz" diye konuştu.

Çelik'in ardından konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 28 Şubat darbesi öncesinde Muhsin Yazıcıoğlu ve Mesut Yılmaz arasında yaşanan diyaloğu anlattı. Özdağ, "Anadolu çocuklarına siyaset yaptırtmadılar. Yaptırmamak için korkuttular ve şantaj yaptılar. Ardından 1971 geldi. Yine bir darbe. Ardından 1980 öncesi Türkiye'de insanları konuşturmak, tartıştırmak anlaştırmak yerine kavga ettirmek isteyen maalesef medya mensupları, maalesef bazı askerler ve de Türkiye'yi yönetenler bizi konuşmaya, tartışmaya davet etmediler. Bizi kamplaştırdılar ve kutuplaştırdılar. Zaten kamplaşma çok partili hayatla başlamıştı. Ben de o acıları yaşadım. 1980 olduğunda akademi yeni bitmişti. Ben de elleri kelepçeli olarak, darbelerin olduğu bir ortamda cezaevine girmiştim. Sıkı yönetim ilan edildiğinde siyasi iradenin başkanlığında Türkiye'de terörü önleyemedi askerler. Ama ne zaman kendileri bir darbe yaptılar. Bıçak kesilir gibi bir anda terör kesilmişti. O zaman anladım ki bu kavgaların arkasında egemen güçlerin cuntacıları vardı. Ardından Türkiye'de yine sıkıntılar yaşandı. Bu sıkıntılar 28 Şubat postmodern darbeyle tecelli etti. Darbeciler artık sıcak darbe yapmak yerine bu sefer postmodern darbeyle seçilmiş bir iradeyi terbiye etmek için gayret sarf ettiler. Erbakan ve arkadaşları iktidara geldiler. O zaman ben de Büyük Birlik Partisinde Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte siyaset yapıyordum. Mesut Yılmaz'la sayın Erbakan'ın birlikte hükümet kurmasını istemiştik. Rahmetli Erbakan'ın Refah Partisi 1. parti, 2. parti de Mesut Yılmaz'ın Anavatan Partisiydi. Mesut Yılmaz'ı bir yerde bulduk. Konuştuk. 'Gel, sandıktan Erbakan çıktı. Hükümet olun. Biz de sizi destekleyelim' Çünkü bizim vereceğimiz 7 kişilik oy iktidar yapıyordu. Ecevit bize haber gönderiyor 'Bizle yapın' diye, kabul etmiyoruz. Mesut Yılmaz 'Müsaade etmezler' dedi. Muhsin bey sordu; 'Kim müsaade etmez?' 'Etmezler' dedi. 'İş adamları mı?' Sesini çıkarmadı. 'Medya patronları mı?' dedi. Sesini çıkarmadı. 'Peki kim müsaade etmez?' dedi. Eliyle 'Bunlar istemezler' dedi. Muhsin bey dedi ki 'Hükümete girmeyi düşünmüyordum. Şimdi hükümete girmeyi düşünüyorum. Beraber hükümet kuralım. Erbakan Başbakanlığında. Siz Başbakan Yardımcısı olun. Ben de bakan olayım. Türkiye'de darbeye tenezzül edenlere karşı Türkiye'de ayağa kalkalım. Direnelim' dedi" diye konuştu.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "15 Temmuz gecesi işin aciliyeti sebebiyle tek başıma konutundan çıktım, vilayete gittim. Geceler boyu sabahlara kadar vilayetin ışığı yandı. Ben gönlü son derece rahat telefonumun başında mesai arkadaşlarımla durumu yönettim. Zira biliyordum gördüm ki şahit oldum ki bu memleketin gerçek sahipleri bu emanetin sadık bekçileri Manisalı kardeşlerim vazifelerinin başındaydı. Onlarla beraber bu süreci yönetmek, onlara hizmet etmek bana her zaman olduğundan çok daha fazla gurur verdi"

Konuşmaların ardından panelin 1. oturumunda Serdar Arseven'in moderatörlüğünde Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, eski bakanlardan Hasan Celal güzel, sendikacı ve siyasetçi Salim Uslu ve Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen; 2 . oturumda ise Erkan Tan moderatörlüğünde yazar D. Mehmet Doğan, AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, panelist Ekrem Kızıltaş ve panelist Kerime Yıldız tarafından "28 Şubat'tan 15 Temmuz'a Darbeler ve FETÖ İhaneti" konulu panel verildi.
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