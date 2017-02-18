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Manisa'da arabulucu sayısı 160'ı aştı
18.02.2017 16:24:02

Manisa'da arabulucu sayısı 160'ı aştı

Manisa Barosu tarafından avukatlara yönelik 'Uzlaştırma' eğitimi verildi. Manisa Barosu olarak bu konuda iki eğitim çalışması gerçekleştirdiklerini vurgulayan Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, yeni katılanlarla birlikte Manisa'da 160'ın üzerinde arabulucunun olduğunu ifade etti.

Manisa Barosu tarafından avukatlara yönelik 'Uzlaştırma' eğitimi verildi. Manisa Barosu olarak bu konuda iki eğitim çalışması gerçekleştirdiklerini vurgulayan Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, yeni katılanlarla birlikte Manisa'da 160'ın üzerinde arabulucunun olduğunu ifade etti.

Manisa Adalet Sarayı Konferans Salonunda düzenlenen eğitime Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan, savcılar ve avukatlar katıldı.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Manisa Barosu Başkanı Av. Ali Arslan, uyuşmazlıklarda bakanlığın çeşitli alternatif yollarının bulunduğunu kaydetti. Bu konuda son 2 yıl içerisinde ciddi adımların atıldığını belirten Arslan, özellikle arabuluculuk konusunda yoğun bir dönemin geçirildiğini söyleyerek Manisa'daki arabulucu sayısının 160'ın üzerine çıktığını dile getirdi.

Uzlaşmayla ilgili yapılan son yasal düzenlemelerle çerçevenin genişletildiğini kaydeden Arslan, "Birçok suç uzlaşma kapsamına girmiş oldu. Bununla birlikte savcılıklarımızda yoğun bir dosya birikimi oldu. Bununla ilgili uzlaşma savcılarımız yoğun bir çalışma gösteriyorlar. Uzlaşma yaparken taraflar üzerinde bir baskı oluşturmak gerekiyor mu, gerekmiyor mu, gönüllülük esasına göre bu uzlaşmanın nasıl olması konusunda bilgilendirme, bu sürecin bir şekilde yapılması çok önemlidir." diye konuştu.

"Toplumsal barışın yolu uzlaştırma ve arabuluculuktan geçiyor"

Uzlaşmaya, toplumsal barışa ihtiyacın olduğu bir dönemi yaşadıklarını vurgulayan Arslan, "Toplumsal barışı hem hukuk davalarında, hem ceza davalarında sağlamanın yolu uzlaştırma ve arabuluculuktan geçiyor. Tabi ki bizim aslı görevimiz olan avukatlığımızı yapacağız, vatandaşlarımıza katkı vereceğiz. Ama öncesinde toplumsal uzlaşmaya mahkemelere taşımadan, tarafların birbirine itham etmeden uzlaşmayı sağlayabiliyorsak, onların vicdanında adaleti gerçekleştirebiliyorsak, onlarda tatmin duygusun uyandırabiliyorsak bu uzlaştırmanın ve arabuluculuğun toplumsal barışı da katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Toplumsal barışın bir yolu da buradan geçiyor. Çünkü hepimiz biliyoruz yargıda yaşanan sorunları. Bu sorunlar bugünün sorunu değil, yargılamanın hep uzadığını ve sonuçta aradan 4-5 geçtikten sonra davacı taraf kazansa bile tatmin olmadığını görüyoruz. Adaletin aranmasında, gerçekleşmesinde din, dil, ırkın bir önem arz etmemesi gerektiğini düşünüyoruz, zaten de öyle olması gerekiyor." dedi.

Baro Başkanı Arslan'ın konuşmasının ardından TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Olgun Değirmenci, Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Divan Kurulu Başkanı ve Arabulucu Av. Hamdi Can Ünsal ve Ankara Barosu Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Divan Kurulu Üyesi ve Arabulucu Av, Okşan Gülşen Uz, Uzlaşma Eğitimi konusunda bilgi verdi.
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