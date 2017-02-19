19.02.2017 18:20:53

Manisa'da 1 yılda 22 milyon metreküp atık su temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde Manisa genelinde hizmet veren 13 atık su arıtma tesisi ile, 2016 yılı içerisinde 22 milyon metreküp atık su arıtarak, Gediz ve Kuzey Ege Havzalarının kurtarılması yolunda büyük bir adım attı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde Manisa genelinde hizmet veren 13 atık su arıtma tesisi ile, 2016 yılı içerisinde 22 milyon metreküp atık su arıtarak, Gediz ve Kuzey Ege Havzalarının kurtarılması yolunda büyük bir adım attı.Manisa genelindeki atık su arıtma tesisleri ile Gediz ve Kuzey Ege Havzalarının temizlenmesi yolunda önemli adımlar atan MASKİ, bu tesisler sayesinde çevre kirliliğinin önlenmesine de büyük katkı sağlıyor. Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Durasıllı, Gelenbe, Gölmarmara, Karakurt, Karaoğlanlı, Keçiliköy, Kırkağaç, Kula, Salihli ve Saruhanlı Atık Su Arıtma Tesisleri olmak üzere MASKİ bünyesinde toplamda 13 adet tesis işletiliyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, yüksek verim prensibiyle çalıştırılan bu tesislerin tamamında 2016 yılı içerisinde toplamda 22 milyon 25 bin 614 metreküp atık su arıtımı gerçekleştirdi. Manisa'yı atık su kirliliğinden arındıran çevre dostu bu tesisler sayesinde gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı bir Manisa miras bırakılıyor.Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ'nin Manisa'yı besleyen bereketli Gediz ve Kuzey Ege Havzası'nın korunması noktasında üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmenin çabasında bir kurum olduğunu vurgulayarak, il genelinde sürdürülen tüm çalışmalarda bu doğrultuda çalıştıklarını ifade etti. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ise, "İnsanoğlunun varlığını devam ettirmesinin en önemli koşulu, içerisinde yer aldığı çevre ile uyum içerisinde ve onu koruyarak hareket etmesidir. Bizim korumakla yükümlü olduğumuz ve geleceği inşa ederken sahip çıkmamız gereken en değerli hazinemiz doğamızdır. MASKİ Genel Müdürlüğü de, bu bilincin farkında olarak çalışmalarını yürüten bir kurum olarak çevreci yatırımlara büyük önem vermektedir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün de bu hususta gösterdiği özel hassasiyetle bizlere her daim önderlik etmiş ve desteklerini esirgememiştir. Bu amaçla MASKİ, ilçe belediyelerinden devralınan atık su arıtma tesislerimizde gerekli bakım onarım çalışmalarını ivedilikle gerçekleştirerek, bu tesisleri çalışır hale getirmiştir. İşletimleri yüksek maliyetleri gerektiren bu tesisler, hızla devreye alınarak Manisa'nın hizmetine sunulmuştur. İlimizin tamamına yayma çabasında olduğumuz bu tesislerimizde 1 yıl süresince arıtılan atıksu miktarına baktığımızda kat ettiğimiz yolu görmek bizler için bir gurur kaynağıdır. Manisa'mızı, nehirlerimizi, havzalarımızı, doğamızı koruma yolunda çalışmalarımıza ara vermeksizin devam edeceğiz" diye konuştu.