19.02.2017 18:22:11

Manisa BBSK kendi evinde berabere kaldı

Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde konuk ettiği İstanbul temsilcisi Çatalcaspor ile 1-1 berabere kaldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde konuk ettiği İstanbul temsilcisi Çatalcaspor ile 1-1 berabere kaldı.Spor Toto 3. Lig 2. Grupta Manisa Büyükşehir Belediyespor aynı puanda olduğu Çatalcaspor'u Mümin Özkasap Stadı'nda konuk etti. Mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, Kulüp Genel Koordinatörü Alparslan Ustamehmetoğlu, Kulüp Başkan Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftarda izledi. Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda geliştirdiği ataklardan golü bulamadı. Konuk Çatalca ilk yarıda daha net pozisyonlar üretse de ilk yarı 0-0 eşitlikle geçildi. İkinci yarıya Çatalcaspor golle başladı. Konuk takım 47. Dakikada Murat'ın golüyle öne geçti. Bu golden dört dakika sonra yeşil-beyazlı ekipte Ali skoru eşitledi. Son dakikalarda Manisa Büyükşehir Belediyespor baskıyı arttırsa da skor değişmedi ve maç 1-1 eşitlikle tamamlandı. Manisa Büyükşehir bu sonuçla puanını 35 yaparak 7.'ci sıraya geriledi ve 44 puanlı lider Bodrumspor'un 9 puan gerisinde kaldı.