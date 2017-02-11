11.02.2017 20:43:09

'Manipüle edilen MHP seçmenine özel önem verilecek'

Al Jazeera’ye bilgi veren MHP'li bir parti yetkilisi referandum kampanyası sürecinde 'Manipüle edilmiş' yerlere özel önem verileceğini söyledi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Gonca Şenay'ın haberine göre Konya'da kampta bulunan bir parti yetkilisi, referandum sürecinde üzerinde hassasiyetle duracakları iki noktanın altını çizdi.



Bunlardan biri teşkilatlardan gelen bilgiler doğrultusunda bazı il ve ilçeler için yapılan “Manipüle edilmiş yerler” tanımlaması.

Bu kapsamda özellikle büyük şehirlerde tabanın “Hayır” oyu vermek üzere manipüle edilmeye çalışıldığı yönünde değerlendirmeler var.



MHP, kampanyanın başlaması ile birlikte Ankara, İzmir, İstanbul gibi illerde tabana dönük ayrı bir hamle yapmayı planlıyor.

“Bu manipülasyonu yapan kim?” sorusu ise MHP'nin referandum sürecindeki ikinci hassasiyetini beraberinde getiriyor.



Parti yetkilisi “Perinçek ve ekibi sahada” diye konuştu. Bu “manipülasyonun” nasıl yapıldığını ise şu sözlerle anlattı:

“Bunu sizin renklerinizi taşıyan insanlarla yapıyorlar. Ülkücü, MHP'li görünüyor bunlar. Yani bunlar ülkücü görünümlü sahte profiller veya o algıdaki insanlar ile yapıyorlar. Rahatsız olduklarını beyan ediyorlar. Zaten sizin gibi görünmeseler, öteki türlü zaten sizin tabanınıza seslenemezler. Mesela manipülasyonu 'Federatif sistemin önü açıldı' diye yapıyorlar. Oysa biz bunun tam tersini anlatacağız. '367 garabetiyle başladı bu iş. Yani baştan yanlış başladı' diyeceğiz.”

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