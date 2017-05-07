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Manchester United'ın serisi bitti
07.05.2017 20:08:54

Manchester United'ın serisi bitti

Arsenal'e deplasmanda 2-0 yenilen Manchester United, İngiltere Premier Lig'de 25 maç sonra kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında karşılaştığı Manchester United'ı 2-0 mağlup eden Arsenal, rakibinin 25 maçlık yenilmezlik serisine son verdi.

Arsenal, kendisi gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Manchester United'ı, ligin 36. haftasında konuk etti. Arsenal, Xhaka'nın 54 ve Welbeck'in 57. dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Böylece Manchester United'ın ligdeki 25 karşılaşmalık yenilmezlik serisi noktalandı.

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger de Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımlara karşı, İngiltere Premier Lig'deki 13. mücadelesinde ilk galibiyetini aldı.

Maç eksiği bulunan Manchester United, 65 puanla 5'inci, 2 maç eksiği olan Arsenal ise 63 puanla 6'ncı sıradaki yerini korudu.


- Liverpool-Southampton maçından gol sesi çıkmadı


Premier Lig'de ilk 4 yarışı içindeki bir diğer ekip Liverpool ise evinde Southampton ile 0-0 berabere kaldı.

Sahasındaki kazanamama serisi 3 karşılaşmaya yükselen Liverpool, puanını 70 yaptı ve haftayı başladığı gibi 3. sırada kapattı.


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