04.05.2017 23:57:09

Manchester United, avantajı kaptı

İngiliz ekibi Manchester United, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İspanyol temsilcisi Celta Vigo'yu 1-0 mağlup ederek rövanş için avantaj yakaladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İngiliz ekibi Manchester United, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İspanyol temsilcisi Celta Vigo'yu 1-0 mağlup ederek rövanş için avantaj yakaladı.UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında İspanyol ekibi Celta Vigo, Estadio de Balaidos Stadyumu'nda İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 68. dakikada İngiliz ekibinin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Marcus Rashford şık bir vuruşla fileleri havalandırarak Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda iki takamın da atakları sonuçsuz kalınca Mourinho'nun öğrencileri sahadan 1-0 galip ayrıldı.İki takım arasında oynanacak rövanş mücadelesi 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak.