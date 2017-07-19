19.07.2017 13:25:54

Manchester City 8 oyuncuyu satıyor

Manchester City tam 8 oyuncuyu satma kararı aldı. İngiliz ekibinin satılığa çıkardığı futbolcular arasında Türk kulüplerinin de ilgilendiği isimler var.

İspanyol teknik adam Pep Guardiola ile kabuk değiştiren ve takımı adeta baştan aşağı yenileyen Manchester City, tam 8 oyuncusunu satış listesine koydu.

Aralarında Türk kulüplerinin de ilgilendiği isimler olan listede bir çok yıldız bulunuyor. İşte Manchester City'nin satış listesine koyduğu futbolcular;

- Mangala (Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunuyor)

- Denayer (Galatasaray ve Başakşehir'in gündeminde)

- Fernando (Galatasaray'ın gündeminde)

- Bony (Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gündeminde)

- Kelechi Iheanacho

- Samir Nasri

- Roberts

- Fabian Delph