31.01.2017 18:03:50

Manavgat Tarım İlçe Müdürlüğü'nde 17 yıllık vekalet son buldu

Manavgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü görevine Ziraat Mühendisi Ömür Ozan Çakal atandı. Çakal'ın asaleten atanmasıyla Manavgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde 17 yıllık vekalet dönemi de sona ermiş oldu.

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Manavgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü görevine Ziraat Mühendisi Ömür Ozan Çakal atandı. Çakal'ın asaleten atanmasıyla Manavgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde 17 yıllık vekalet dönemi de sona ermiş oldu.Ömür Ozan Çakal, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve son olarak Muğla Merkez ilçede değişik görevlerde bulunduktan sonra Manavgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü görevine atandı. Çakal'ın 27 Ocak Cuma günü resmen göreve başlamasıyla birlikte 1992/2000 yılları arasında müdürlük görevinde bulunan Bekir Kara'dan bugüne geçen 17 yıllık vekalet dönemi de sona ermiş oldu. Bekir Kara'nın ardından sırasıyla Necmettin Özarslan, Şahmer Kara, Abdi Türker, Sadık Ay, Hakan Eski, Birol Tuncel, Ali Asar ve son olarak da Yeşim Tıravoğlu Demirtaş, Tarım İlçe Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmüştü.Manavgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ömür Ozan Çakal'ın göreve başlamasıyla 2.5 yıldır müdürlük görevini vekaleten yürüten Yeşim Tıravoğlu Demirtaş asil görevi olan veteriner hekimliğine geri döndü.