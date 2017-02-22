22.02.2017 11:31:26

Manavgat'ta yağmur suyu çalışmalarında sona gelindi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'taki yağmur suyu projesinde sona yaklaştı.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat'taki yağmur suyu projesinde sona yaklaştı.Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat ilçesindeki yağmur suyu projesinde sona yaklaştı. 2014 yılındaki şiddetli yağış sonrası yaşanan sel felaketinin ardından Başkan Menderes Türel'in talimatıyla, sorunu çözmek için düğmeye basan ASAT, çalışmalarda sona geldi.11 Milyon lira harcandıAşağı Hisar ve Eski Hisar Mahalleleri başta olmak üzere ilçe merkezine 6 kilometrelik yağmur suyu kanalı inşa eden ASAT, terfi istasyonu inşasını da tamamlamak üzere. 11 milyon yatırım bedelli ve tamamı kutu menfez şeklinde yapılan projenin yüzde 85'i tamamlandı. Kalan kısımların Mart ayında bitirilmesi planlanıyor.