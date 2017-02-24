24.02.2017 18:10:29

Manavgat'ta kumar baskını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kumar baskınında 28 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kumar baskınında 28 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.Manavgat'ın Side Selimiye Jandarma Karakolu ekipleri Side Mahallesinde işletmeciliğini D.T.'nin yaptığı iş yerine baskın düzenledi. Baskında kumar oynayan 28 kişi hakkında kumar oynamak suçundan işlem yapıldı.İşyerinde bulunanların kimlik kontrollerinde A.A. isimli şahsın başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak suretiyle rant sağlamak suçundan arandığı da tespit edildi.