28.01.2017 17:00:15

Manavgat'ta kumar baskını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen baskında kumar oynadığı belirlenen 57 kişi hakkında işlem yapıldı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen baskında kumar oynadığı belirlenen 57 kişi hakkında işlem yapıldı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler tarafından Sarılar Mahallesinde bulunan umuma açık yerlere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Merkez Karakolu ekiplerinin yanı sıra Motosikletli Asayiş Timlerinin de katıldığı 21.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamalarda 5 umuma açık işletme kontrol edildi. 157 kişinin sorgulandığı uygulamada 3 kişiye kapalı alanda sigara içmek, iş yeri sahibine sigara içilmesine izin vermek 1 iş yerine de sigara içilmez uyarı levhası bulundurmamaktan idari yaptırım cezası uygulandı.Sarılar Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde H.A.'nın işletmeciliğini yaptığı isimsiz bir kahvehanede kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, iş yerinde 32 adet masa üzerinde tombala kartları ve pul ele geçirdi. H.A. hakkında kumar oynatmak ve kumara yer temin etmek suçundan işlem yapılırken işyerinde bulunan 57 kişi hakkında 5326 sayılı kanun gereği 219 TL cezası işlem uygulandı. İş yerinde bulunan 157 adet tombala kartı, pullar ve 2 adet tombala topu çekme makinesine el konulurken iş yeri hakkında ayrıca ruhsatsız içki satışından da işlem yapıldı.